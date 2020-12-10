"Müşahede alanları derhal kapatılıp mühürlenmeli"

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, merkez belediyeler hariç bakımevi olmayan ilçe belediyeleri tarafından, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların konulması amacıyla oluşturulan geçici müşahede alanlarının acilen kapatılarak mühürlenmesi gerektiğini belirterek, "Eskişehir DKMP Şube Müdürlüğü, bakımevi olmayan ilçe belediyelerine hayvan toplama kampları kurdurmuştur" dedi.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, Eskişehir İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazıda, daha önce alınan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması amacıyla geçici müşahede alanlarının oluşturulması kararını değerlendirdi, taleplerini dile getirdi. Hazırlanan yazıda, bu alanların ilçelerde bulunan sahipsiz, güçten düşmüş, hasta veya trafik kazalı hayvanların protokol yapılan belediye geçici bakımevi ekiplerine teslim edilinceye kadar gözetim altında tutulacağı alanı olarak ifade edilmesinin aldatıcı olduğunu belirten Yapıcı, "Çünkü Odunpazarı Belediyesi ilçelerle olan protokolünün bu tür hayvanların tedavisini kapsamadığını belirtmektedir. İlçelerdeki yaralı, kazalı, hasta hayvanları bakımevine almamaktadır. İlçelerde yaralı hayvan ihbarlarına gitmemektedir. Kısırlaştırma alımları içinse, en az 2 hafta veya aylık aralıklarla gitmektedir. Yazıda, dayanak gösterilen yasa maddesinin oluşturulan bu alanlarla hiç bir ilgisi bulunmamakta, tam aksine en hızlı şekilde ibaresini hiçe sayarak hasta, yaralı hayvanları bu alanlarda bekleterek ölüme terk edilmesini teşvik etmiştir. Başında veteriner hekim olmayan, eğitimli bakıcısı olmayan bu alanlar, keyfi şikayet üzerine belediyelerce toplanan hayvanların konulduğu ölüm kamplarına dönüşmüştür. Buralara konulan hayvanların yemeklerini ve sularını kimlerin verdiği, bakımlarını hangi belediye personelinin yaptığı, hayvanların hangi usullerle yakalanıp toplandığı bilinmemektedir. Geçici müşahede alanı oluşturmuş belediyelerin tamamı, vatandaştan gelen şikayet üzerine hayvanları toplayıp buralara koyduklarını beyan etmektedirler. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili yönetmeliği belediyelerin hayvanların toplama kurallarını net bir şekilde hükme bağlanmıştır. Bakımevi olmayan belediyeler hayvan toplayamazlar. İlçe belediyeleri, yetkisini aşarak yasaya aykırı toplama yapmaları ve hayvanları yok etmeleri için teşvik edilmiştir. Belediyelerin zabıta ekiplerine hayvan toplatması, iş sağlığı ve güvenliği kanununa aykırıdır. Ocak 2019'da Mihalıççık Belediyesi'nin zabıta ekipleriyle topladığı hayvanları koyduğu yasaya aykırı toplama alanında, zavallı hayvanlar karlı zemin beton üzerinde, boyunlarından iple bağlanmış, önlerine çamurlu sular ve kuru ekmekler konulmuş halde bulunmuşlardı" dedi.

"Toplama kampları kuruldu"

Dernek Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, geçici müşahede alanı adı altında, bakımevi olmayan ilçe belediyelerine hayvan toplama kampları kurdurulduğunu anlattı. Ayrıca, kuduz gibi riskli hastalık sebebiyle kedi, köpek gibi hayvanların karantina altına alınması gerektiği durumlarda bu alanların kullanılacağı ifade edilse de, böyle alanları belediyeler değil, mevzuata göre veteriner hekim gözetiminde tarım ilçe müdürlüklerinin oluşturmakla yükümlü olduğunu ifade eden Yanıcı, taleplerini ise söyle sıraladı;

"Müşahede alanları acilen kapatılarak mühürlenmeli, yenilerinin kurulması yasaklanmalı"

"Eskişehir ilçe belediyelerine kurdurulan yasaya aykırı geçici müşahede alanlarının kaymakamlıklarca acilen kapatılarak mühürlenmeli, yenilerinin kurulması yasaklanmalıdır. Belediyelerin, hasta, yaralı hayvan ihbarları için kendi bünyelerinde 7/24 ambulans ile veteriner hekim bulundurmasının sağlatılmalı. Tüm ilçe belediyelerinin teşekküllü hastane veya fakültelerden hizmet alım sözleşmesi yapmaları sağlatılmalı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesince teşekküllü hayvan hastanesi kurulması ve bakımevi olmayan ilçe belediyelerince kısırlaştırma ve tedavi merkezi kurulmasının sağlatılmasını talep ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı