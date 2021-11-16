Mültecilerle ilgili konuşan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Kimse geri gitmek istemiyor"

Ülkesinde yeni anayasa çalışmaları gerçekleştiren komisyonla toplantı yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Göçmenleri geri dönmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz ama kimse geri dönmek istemiyor" dedi.

Belarus'ta, yeni anayasa oluşturulması için kurulan komisyonla toplantı yapan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, komisyon üyeleri ile son kez toplandığını ve oluşturulan taslağın halkın oylamasına sunulacağını ifade etti. Toplantıda Polonya - Belarus sınırında bekleyen yaklaşık 2 bin mülteci ile ilgili de konuşan Lukaşenko, sorunun çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Mültecileri geri dönmeleri konusunda ikna etmeye çalıştıklarını dile getiren Lukaşenko, "Göçmenleri geri dönmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz ama kimse geri dönmek istemiyor" dedi.

"Mültecileri geri göndermeye hazırız"

Mültecileri ülkelerine geri gönderme konusunda hazır olduklarını söyleyen Lukaşenko, bunun için Belarus Hava Yolları Belavia dahil tüm imkanlarını kullanabileceklerini belirterek, "Onları topraklarına göndermek için Belavia dahil tüm imkanlarımızı kullanmaya hazırız. Ama söylemeliyim ki bu insanlar çok inatçı, kimse geri dönmek istemiyor. Anlamak lazım ki onlar geri döndüklerinde barınacak yerleri de yok. Birçoğu hayatlarından korkuyor. Şunu da belirtmek isterim, bu insanları geri döndürmek için yoğun çaba var" şeklinde konuştu.

2-3 bin mülteci Avrupa için sorun olmamalı

Münih yetkililerinin Belarus - Polonya sınırındaki mültecileri kabul etme önerisi ve kendilerinin insani koridor açılması yönündeki talepleri ile ilgili de konuşan Lukaşenko, "Polonyalılar insani koridor açılmasını engeller. Belavia uçaklarını da mültecileri Münih'e gönderebilirken, sorun nedir? Avrupalılar için 2-3 bin mülteciyi kabul etmek zor olmamalı. Lütfen bize Polonya üzerinden insani koridor açın onları buradan çıkarıp gerekirse kendi uçaklarımız ile Münih'e götürelim. Almanların ve Amerikalıların akıllarında şüphe varsa havaalanlarında herkes sayılabilir" dedi. Belarus'taki mültecilerin kendileri için aşırı bir yük olduğunu savunan Lukaşenko ayrıca, Polonya'nın mülteciler üzerinden kendilerine yönelik tüm iddiaların asılsız olduğunu söyledi. - MİNSK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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