Muharrem İnce istifa etti mi? Muharrem İnce neden istifa etti? Muharrem İnce'nin partisinin adını nedir?

Son dakika: Geçtiğimiz aylarda Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li Muharrem İnce canlı yayında basın mensuplarının karşısına geçerek, açıklamalarda bulundu ve istiffasını açıkladı. Peki, Muharrem İnce istifa etti mi? Muharrem İnce neden istifa etti? CHP Muharrem İnce istifası ! Muharrem İnce açıklaması nedir?

Son dakika: Geçtiğimiz aylarda Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li Muharrem İnce canlı yayında basın mensuplarının karşısına geçerek, açıklamalarda bulundu ve istiffasını açıkladı. Peki, Muharrem İnce istifa etti mi? Muharrem İnce neden istifa etti? CHP Muharrem İnce istifası ! Muharrem İnce açıklaması nedir? İşte detaylar haberimizdze...

MUHARREM İNCE İSTİFA ETTİ Mİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Muharrem İnce sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez. Atatürk'ün emaneti kalmadı, CHP bir tabeladan ibaret sadece. Atatürk'ün kurduğu CHP, ilkelerinden köklerinden uzaklaşmıştır. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala Cumhuriyetçiyim. " diyerek istifa etti.

MUHARREM İNCE NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP'den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır. Partimiz kurulunca, TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız. Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50+1. Üçüncü bir seçenek, özgüveni yüksek Türkiye'ye 50+1'i getirecek olan 83 milyona girin koluma diyorum.

Teknolojiyi kullanarak, az sonra e-Devlet üzerinden gün içinde istifa edeceğim. 42 yıllık emek var, gerekçesini yazılı olarak da açıklayacağım."

MUHARREM İNCE PARTİSİNİN ADI NEDİR?

Muharrem İnce'nin partisinin adı Memleket Hareketidir. Partimiz kurulunca, TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız. Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50+1. Üçüncü bir seçenek, özgüveni yüksek Türkiye'ye 50+1'i getirecek olan 83 milyona girin koluma diyorum.