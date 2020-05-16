Muğla Valisi Civelek'ten "evde kal" çağrısı Açıklaması Muğla'da Vali Esengül Civelek, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların dışarıda olduğu saatlerde vatandaşların evlerde kalmasını istedi.

Muğla'da Vali Esengül Civelek, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların dışarıda olduğu saatlerde vatandaşların evlerde kalmasını istedi.

Civelek, Muğla Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yarın 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkacağını belirtti.

Bu nedenle evlerinde kalan büyüklerin dışarıya çıktıklarında sağlıklarını korumak istediklerini vurgulayan Civelek, şunları kaydetti:

"Büyüklerimizin sağlığını korumak amacıyla büyüklerimizin dışarıda olduğu saatlerde onlara duyduğumuz saygı, hürmet, sevgi ve sorumluluk duygusuyla biz evde kalalım ve dışarıya çıkmayalım. Salgının önlenmesinde en önemli etkenin sosyal izolasyonu sağlamak olduğunu unutmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım."

Kaynak: AA