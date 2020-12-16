Deniz kaplumbağasına benzetilen dağ ilgi çekiyor
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Deniz kaplumbağasına benzetilen dağ ilgi çekiyor

16.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:02

Muğla'nın Ortaca ilçesinde havadan bakılınca deniz kaplumbağasına benzetilen dağın görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde havadan bakılınca deniz kaplumbağasına benzetilen dağın görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

İlçenin caretta carettalarıyla ünlü turistik Dalyan Mahallesi'nde, bir sosyal medya kullanıcısının çektiği fotoğraf, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Fotoğrafı kısa sürede çok sayıda kişi beğendi ve paylaştı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, paylaşımın kısa sürede 100 binin üzerinde kişiye ulaştığını söyledi.

Yıllardır Dalyan ve İztuzu Plajı'nda kaplumbağaların korunması için çalışma yürüttüklerini anlatan Kaska, "Dalyan Kanalı'nın kenarındaki dağın, doğal şekilde kaplumbağa gibi görünmesi çok ilginç. Bu simge bölgenin tanıtılmasında ve insanların kaplumbağalar konusunda farkındalığı için büyük katkı sağladı." diye konuştu.

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur ise paylaşılan fotoğrafın Dalyan'ın tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Deniz kaplumbağasına benzetilen dağ ilgi çekiyor
Deniz kaplumbağasına benzetilen dağ ilgi çekiyor
Deniz kaplumbağasına benzetilen dağ ilgi çekiyor
Deniz kaplumbağasına benzetilen dağ ilgi çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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