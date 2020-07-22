Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi (2)
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Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi (2)

ANNEDEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRPınar Gültekin Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi (2)
22.07.2020 18:50 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:25

ANNEDEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Pınar Gültekin Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Şefika Gültekin, kızına kıyıp da bir tokat bile atmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı mesaj için de teşekkür etti. Anne Gültekin, "Cumhurbaşkanımızın takipçisi olmasını istiyoruz. Onun hakkını yerde bırakmasınlar. Sadece cumhurbaşkanımdan bunu istiyorum. Bunu idam etsinler. Başka da birşey istemiyorum. Benim isteğim bu. Zaten biliyorum vicdanlı bir cumhurbaşkanımız var. Allah razı olsun. Hepsi çok ilgilendiler. Ben onun idamını istiyorum. Kızım suçsuz. Ben kızıma kıyıp da bir tokat bile atmadım. Allah razı olsun cumhurbaşkanımızdan. Hakkını yerde bırakmasın. Onun da eşi ve çocukları var. Allah kimsenin başına getirmesin. Bizim başımıza geldi Allah kimsenin başına getirmesin. Ben cumhurbaşkanıma güveniyorum. Onu biliyoruz. Takipçisi olsun" diye konuştu.

Kızını öldürenin tek olmadığını da iddia eden Gültekin. "Ben oraya gittim. Her şeyi biliyorum. Ben kameralara baktım. Tek kişi değil ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı" dedi.  'ARTIK PINARLAR, ÖZGECANLAR ÖLMESİN'

Kızını son yolculuğuna uğurlayan baba Gültekin ise mezarlık çıkışında açıklama yaptı. Baba Gültekin, "İlk başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Muğla emniyet teşkilatına, jandarma ekiplerine teşşekür ediyorum. Gerçekten 4 gün boyunca gece gündüz demeden gözlerimle gördüm çok iyi çalışmaları oldu. ve onlar olmasaydı belki kızımı bir daha bulamayacaktım. Çok üzgünüm. Artık Pınarlar ölmesin memlekette. Gerçekten her kız öğrenciye bir nöbetçi mi koymak lazım ? Artık Pınarlar, Özgecanlar ölmesin. Bu ölümler son bulsun. Artık bir isyan noktasına gelmiştir. Zaten fark ederseniz tüm şehirlerde kadınlar ayakta yarın erkekler de bunlara destek verir Türkiye ayaklanır. Bir an önce bu iş bitsin. Bu adam bizim yüreğimiz yaktı. ve kendi aielsinin yüreğini de yaktı. Hem kendisine hem bize yaptı. Söyleyecek söz bulamıyorum sözün bittiği yerdeyiz. Türkiyemiz çok güzel bunun değerini bilelim. İnsanlar sevelim. Ölüme son diyelim. Bu kan bitsin" dedi. 


Kaynak: DHA

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