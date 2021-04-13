Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda gözaltına alınan M.K'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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