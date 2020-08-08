Muğla'da Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.
08.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:12
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.
Bodrum açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan 9 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA