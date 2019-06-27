Muğla'da sahte içki operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir depoda sahte içki bulunduğunu tespit etti.

Depoya düzenlenen operasyonda 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA