Muğla'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Göcek Mahallesi Süleymanağa Caddesi'ndeki bir iş yerinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden Göcek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı