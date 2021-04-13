Muğla'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, suçlu ve suçluları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K'nin Yakaköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Ş.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır