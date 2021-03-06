Muğla'da gümrük kaçağı tütün mamullerini piyasaya süren kişi gözaltına alındı
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Muğla'da gümrük kaçağı tütün mamullerini piyasaya süren kişi gözaltına alındı

06.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:42
Muğla'da gümrük kaçağı tütün mamullerini piyasaya süren kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gümrük kaçağı tütün mamullerini sahte bandrolle piyasaya süren kişi, gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gümrük kaçağı tütün mamullerini sahte bandrolle piyasaya süren kişi, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.K'nin gümrük kaçağı tütün ürünlerini sahte bandrol ve orijinal ürünlerden söktüğü bandrolleri yapıştırıp piyasaya sürdüğünü, toptan ve perakende olarak tütüncülere sattığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde ve deposunda, 212 bin 400 makaron, 601 sahte ve orijinal bandrol, 193 kutu nargile kömürü, 110 şişe elektronik sigara likidi, 42 paket tütün, 28 paket sigara sarma kağıdı, 3 kilogram kıyılmış tütün, 10 paket bandrolleri kesilmiş tütün ele geçirildi.

M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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