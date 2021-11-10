Muğla'da 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'da 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 57 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 57 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 57 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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