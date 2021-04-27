Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 27 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 27 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 27 Nisan 2021 Salı ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 27 Nisan 2021 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Nisan 2021 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 27 NİSAN 2021 SALI

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 26 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜNDE NELER OLDU?

4 gündür kayıp olarak aranıyordu. Anne Leyla Özkaya günler sonra kızıyla kavuştu. Cumartesi günü Beykoz'da bulunan 15 yaşındaki küçük kız ailesine teslim edildi. Müge Anlı, 37 yaşındaki Özgür Bey'in 1 çocuğu olduğunu, evli olduğunu ama eşi ile boşanma aşamasında olduğu sebebi ile bazen babasında kaldığını, boşanma sürecinde biraz psikolojik sıkıntı yaşadığını, Çekmeköy'de ormanlık bir alana gittikten sonra eşini arayarak ben yapamayacağım dayanamıyorum dediğini anlattı. 13 gündür kayıp olan Özgür Bey'in akşam saatlerinde telefonunu kapattığı bilgisini veren Müge Anlı piknik alanında çok fazla arama yapıldığını ama asla bulunamadığını belirtti.Bir çocuk babası Özgür Kılınç nerede? Nevşehir'de sekiz yıldır kayıp bir kadın... Boşandığı eşi ve erkek arkadaşı canlı yayında... Kaybolmadan önce iki defa cezaevinde kaldı. Nevşehir'de yaşıyordu, 8 yıldır haber yok... Eşinden anlaşmalı boşandığını söyleyen Duran Bey eşinin saat 19.30'da evinin geldiğini kapının önüne bir araba geldiğini arabaya binip gittiğini bir daha dönmediğini ekledi. Lütfiye Gündüz'e ne oldu? Telefondaki isimsiz ihbar sahibi Duran'ın yalan söylediğini onların hiç birini tanımadığını Lütfiye'nin yanında Semra ve Selma isimli arkadaşlarının olduğunu o kadınların sürekli kötü yol sevk ettiğini hastanenin temizlik şirketinde birkaç ay Lütfiye ile çalıştıklarını anlattı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.