Mudurnu Muhtarlar Derneği seçimleri yapıldı

27.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:34

Bolu'da, Mudurnu Muhtarlar Derneği Başkanı Birol Taşgın, güven tazeledi.

Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda yapılan seçimde Birol Taşgın, Rahmi Çelebi ve Suat Özgıcır başkanlık için aday oldu.

Divan oluşturulmasının ardından gerçekleşen seçimde derneğe kayıtlı 81 üyeden 79'u oy kullandı.

Seçimlerde, Birol Taşgın 35, Rahmi Çelebi 25, Suat Özgıcır ise 19 oy aldı.

Yeniden dernek başkanı seçilen Taşgın, yaptığı konuşmada, üyelere teşekkür etti.

Kaynak: AA