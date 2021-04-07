MSB: Türk Yıldızlarına ait uçağımız Konya'da düştü (3)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri'ne ait NF- 5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (38) için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri'ne ait NF- 5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (38) için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı