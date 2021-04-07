MSB: Türk Yıldızlarına ait uçağımız Konya'da düştü (3)
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MSB: Türk Yıldızlarına ait uçağımız Konya'da düştü (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Türk Yıldızlarına ait uçağımız Konya'da düştü (3)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri'ne ait NF- 5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (38) için başsağlığı mesajı yayımladı.

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BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri'ne ait NF- 5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (38) için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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