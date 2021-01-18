Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler sona erdi
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Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler sona erdi

18.01.2021 17:00 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:14
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, NATO karargahında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı teknik toplantı sona erdi." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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