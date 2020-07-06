MSB: "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit...
MSB: "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/EYP aramasında, 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi.
06.07.2020 19:30 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:55
MSB: "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/EYP aramasında, 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi."
Kaynak: İHA