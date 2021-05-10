MSB: Meriç Nehri'nde 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye itilmeye çalışılan ve botları alabora olduğu belirlenen 18 düzensiz göçmenin Meriç Nehri'nde kurtarıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye itilmeye çalışılan ve botları alabora olduğu belirlenen 18 düzensiz göçmenin Meriç Nehri'nde kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize itilmeye çalışılan ve bir botlarının alabora olduğu anlaşılan 18 düzensiz göçmen Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itildiklerini belirtti. Meriç Nehri'nde kurtarılan göçmenler; 2 gün önce Yunanistan'a geçtiklerini ve burada güvenlik güçleri tarafından tahta sopalarla dövüldüklerini, zorla kimliklerinin, paralarının, telefonlarının ve ayakkabılarının alındığını, aç ve susuz olarak bir binada tutulduklarını söyledi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı