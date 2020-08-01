MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA