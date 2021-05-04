MSB'den vefat eden er hakkında açıklama
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MSB'den vefat eden er hakkında açıklama

MSB'den vefat eden er hakkında açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın ve medya organlarında yer alan, 1'inci Komando Tugayı Komutanlığında görev yapan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölüm sebebi hakkında haberlerin gerçeği yansıtmadığını, olay ile ilgili tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın ve medya organlarında yer alan, 1'inci Komando Tugayı Komutanlığında görev yapan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölüm sebebi hakkında haberlerin gerçeği yansıtmadığını, olay ile ilgili tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Basında, 1'inci Komando Tugayı Komutanlığında görev yapan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölümünün intihar değil, şüpheli bir ölüm olduğu yönünde haberler yer almaktadır. İlk bilgiler kapsamında P.Er Caner Sarmaşık'ın 29 Nisan 2021 tarihinde nöbette iken intihar ettiği tespit edilmiştir. Her olayda olduğu gibi olayla ilgili Adli ve İdari tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonuçlanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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