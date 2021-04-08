MSB: Ankara'da tank topu atışları icra edildi
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MSB: Ankara'da tank topu atışları icra edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Ankara'da tank topu atışları icra edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirilen tank topu atışlarında, tankçıların hedefleri tam isabetle vurduğu bildirildi.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirilen tank topu atışlarında, tankçıların hedefleri tam isabetle vurduğu bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda, 1'inci ve 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca tank topu atışları icra edildi. Kahraman tankçılarımız hedefleri tam isabetle vurdu" denildi.


MSB: Ankara'da tank topu atışları icra edildi
MSB: Ankara'da tank topu atışları icra edildi
MSB: Ankara'da tank topu atışları icra edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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