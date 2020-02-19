MSB: 3 terörist teslim oldu
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MSB: 3 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

19.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:05
MSB: 3 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/Suruç ve Mardin/Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu."


Kaynak: DHA
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