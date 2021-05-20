Motosiklet sürüş becerileri etkinliği nefes kesti
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Motosiklet sürüş becerileri etkinliği nefes kesti

Motosiklet sürüş becerileri etkinliği nefes kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin 'motosiklet sürüş becerileri etkinliğinde' buluşan motor tutkunları, yaptıkları hareketlerle nefes kesti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin 'motosiklet sürüş becerileri etkinliğinde' buluşan motor tutkunları, yaptıkları hareketlerle nefes kesti. 2'si çocuk, 4'ü kadın 29 motor tutkunu, gösterileriyle büyük beğeni aldı.

Belediye bünyesinde açtığı motor sporları kursu ile özellikle gençlere motosiklet kültürünü aşılamak ve güvenli sürüş tekniklerini öğretmek adına çalışmalar yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, motor tutkunlarını motosiklet sürüş becerileri etkinliğinde buluşturdu. Türkiye'de ilk olarak Mersin'in Toroslar ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 2'si çocuk, 4'ü kadın ve 23 erkek sporcu olmak üzere 29 motor tutkunu yer aldı. Etkinlik öncesi sporcular, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Motor Sporları Kursu'na da katılarak Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun lisanslı eğitmenlerinden eğitim de aldı. Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Cumhuriyet alanı, motosiklet pist alanına dönüştürülürken, 0-250 cc ile 250-400 cc statülerinde 17-23 yaş kategorisinde kıyasıya yarışan sporcular, birbirinden ilginç hareketleriyle adeta nefesleri kesti.

Mersin Valiliği himayesinde, Toroslar Belediyesi, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Mersin Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe 7 yaşındaki Can Alp ve 11 yaşındaki Hediye Köprübaşı da katılarak becerilerini gösterdi. Her iki minik sporcu da sürüş teknikleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, ödülleri birincilik oldu.

Yarışların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları düzenlenen bir törenle verildi. Kadınlar kategorisinde birinci olan sporcu Beyza Durgun ise erkekler kategorisinde katıldığı 0-250 cc statüsünde de ikinciliği hak etti.

Motosiklet tutkunu Berkay Şenel, birincilik kupasını motosiklet kazasında kaybettiği babasına ithaf etti

250-400 cc statüsünde yarışan sporcu Berkay Şenel, kazandığı birincilik kupasını geçtiğimiz yıllarda motosiklet kazasında kaybettiği babasına ithaf ederek, güvenli sürüş teknikleri eğitiminin verildiği Toroslar Belediyesi Motor Sporları kursunun önemine değindi. Şenel, spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden ötürü Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a da teşekkür etti.

Daha sonra yarışmaya katılan tüm sporculara da günün anısına madalya takdim edildi.

"Gençlerimizin spora yönelmesini önemsiyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, etkinliğe katılıp, yarışan tüm sporculara teşekkür etti. "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklara değil, spora yönelmesini önemsiyoruz" diyen Yılmaz, "Toroslarımızın, Mersinimizin dünya spor kentleri arasında hak ettiği yeri almasını hedefliyor ve bu yönde çalışıyoruz. Spora ve sporcuya olan desteklerimiz artarak devam edecektir. Etkinliğimize katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye girenleri tebrik ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

Toroslar Belediyesi tarafından 17-23 yaş kategorisinde verilen Motor Sporları Kursu'na katılmak isteyenler, 0324 322 72 00 numaralı telefondan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileriyle görüşebilirler. - MERSİN

Motosiklet sürüş becerileri etkinliği nefes kesti
Motosiklet sürüş becerileri etkinliği nefes kesti
Motosiklet sürüş becerileri etkinliği nefes kesti
Motosiklet sürüş becerileri etkinliği nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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