Motosiklet ile tarlaya giden traktör çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ile tarlaya giden traktör çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile tarlaya giden traktör çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Kültürpark yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Gölyaka Belediyesi'ne ait traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Kültürpark yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Gölyaka Belediyesi'ne ait traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kültürpark yolu mevkiinde meydana geldi edinilen bilgilere göre İ.A.'nın kullandığı 14 HL 548 plakalı Gölyaka Belediyesi'ne ait traktör Kültürpark istikametinden Gölyaka ilçe merkezin doğru ilerlerken yolun solunda olan tarlaya giriş yapmak üzere dönüş yaptı. Bu sırada Yeniköy istikametinden Kültürpark istikametine gitmekte olan İ.Ö. nün kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İ.Ö. yere savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü ilk yardımı olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Gölyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Kazanın olduğu sırada olay yerinden geçen Gölyaka belediye Başkanı Yakup Demir Candan yaralı motosiklet sürücüsüne moral vermeye çalıştı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Motosiklet ile tarlaya giden traktör çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile tarlaya giden traktör çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile tarlaya giden traktör çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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