MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? - SON DAKİKA 24 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 24 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 24 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİNE ZAM MI GELDİ? (SON DAKİKA)

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. 23 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin litre fiyatına 1,51 TL zam uygulandı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompa satışlarına yansıtıldı. Artışla birlikte Türkiye genelinde benzin fiyatları 50 TL sınırını aşarken, sürücüler akaryakıt istasyonlarında zamlı tarifeyle karşılaştı.

Benzin ve motorine zam mı geldi

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? - SON DAKİKA

Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. 24 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla motorin grubunda 1,66 TL'lik indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Son dönemde art arda gelen zamların ardından gerçekleşen bu fiyat düşüşü, araç sahipleri tarafından olumlu karşılandı.

Motorine indirim mi geldi

24 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 51.51 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 52.97 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

Güncel akaryakıt fiyatları

24 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 53.92 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

24 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 52.51 TL

Motorin litre fiyatı: 54.27 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL