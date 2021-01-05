Mogadişu'da patlama: 1 ölü
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Mogadişu'da patlama: 1 ölü

05.01.2021 23:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 00:00
Mogadişu'da patlama: 1 ölü

Somali başkenti Mogadişu'da Polis Sözcüsü Sadik Adan Dodishe'nin aracını hedef alan bombalı saldırıda, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali başkenti Mogadişu'da Polis Sözcüsü Sadik Adan Dodishe'nin aracını hedef alan bombalı saldırıda, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, Waberi ilçesinde yola döşenmiş mayın, Dodishe'ye ait aracın geçişi sırasında patlatıldı.

Dodishe'nin araçta olmadığı ve patlamada yoldan geçen bir kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay sonrası Facebook hesabından açıklamada yapan Polis Sözcüsü Dodishe, "Bu akşam saat 20.55 civarında, yol kenarına döşenen bir mayın aracımı hedef aldı. Çok şükür arabamdaki kimse yaralanmadı. Teröristler bizi sindiremeyecek. Halkımızı onlardan korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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