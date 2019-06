Modern Araba Yarışları, Nostaljik Şekilde Kaydedildi (Video)

Nick Shirrell isimli bir adam, son zamanlarda gerçekleştirilen "For the Sake of Racing" etkinliğine katılarak çekim yaptı. Shirrell, modern bir kamerayla çekim yapmak yerine, 1968 yılında çıkan Canon Super 8 ile çekim yapmaya karar verdi ve 3,5 dakikalık müthiş görüntüleri bizlere sundu.

Nick Shirrell, 20 Nisan'da Gingerman Yarış Pistinde yapılan etkinlikte, Canon 1218 makinesinde Kodak 50D ve Kodak 200T filmlerini kullandı. Etkinlikten sonra Shirrell, çektiği filmi Massachusetts'teki CineLab sinema laboratuvarına gönderdi ve firmaya 8 mm rulolarını temizlemesi için yaklaşık 50 dolar ödedi. Geri aldığı görüntüler, Adobe Premiere Pro'da kesilip düzenlendi ancak herhangi bir efekt veya sahte bir görüntü uygulanmadı.

Shirrell, bu tür videolar çekmeye devam etmeyi ve bunları Instagram hesabında yayınlamayı planlıyor. Eğer bu videoların devamını görmek istiyorsanız Shirrell'in instagram hesabını takip edebilirsiniz : @filmgrainandoctane