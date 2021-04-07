Mobilya üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Mobilya üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya üretim atölyesinde meydana gelen yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya üretim atölyesinde meydana gelen yangın söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Özlem Sokak üzerinde bulunan mobilya üretim atölyesinde meydana gelen yangın nedeni ile olay yerine çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi.

Atölyede bulunan ahşap malzemelerin alev aldığı öğrenilirken, yaklaşık 30 dakikalık çalışma ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mobilya üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Mobilya üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Mobilya üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Mobilya üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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