MKE Ankaragücü'nün Antalya kampı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor.
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan başkent ekibi, 3 Ocak'tan bu yana çalışmalarını burada sürdürüyor.
İlk devreyi 17. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, günde çift idman yapıyor.
Başkent temsilcisi, hava koşulları nedeniyle bugünkü ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi.
MKE Ankaragücü'nün Antalya kampı, 13 Ocak'ta sona erecek.