Mısırlı muhalif, halkı gösterilere devam etmeye çağırdı
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Mısırlı muhalif, halkı gösterilere devam etmeye çağırdı

Yurtdışında yaşayan Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali, halka mevcut yönetime karşı protestolar düzenlemeye devam etmeleri çağrısında bulundu.

Mısırlı muhalif, halkı gösterilere devam etmeye çağırdı
21.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 21.09.2020 22:12

Yurtdışında yaşayan Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali, halka mevcut yönetime karşı protestolar düzenlemeye devam etmeleri çağrısında bulundu.

Ali, ülkedeki muhalif Mükemmilin televizyon kanalındaki konuşmasında, yönetim karşıtı protestoların bu akşamdan itibaren her gün tekrarlanarak devam etmesi çağrısında bulundu.

Giza, Asvan ve İskenderiye'nin bazı bölgelerinde dün düzenlenen gösterilere işaret eden Ali, "dün korku bariyerlerini kıran" Mısırlıların bugün gösterilere katılmasını beklediğini aktardı.

Ali ayrıca rejimi desteklediğini belirttiği bazı basın mensuplarının dünkü katılımın çok sınırlı olduğuna ilişkin açıklamalarını kınadı ve bunun doğru olmadığını kaydetti.

Ülkedeki muhalif medya organları, yayınladıkları görüntülerle Mısırlıların akşam saatlerinde düzenledikleri gösterilere katıldığını ifade ederken yönetim yanlısı televizyon kanallarında ise gösterilere kimsenin katılmadığı ve Muhammed Ali'nin protesto davetinin başarısız olduğu bildirildi.

İspanya'da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif Muhammed Ali, geçen sene 20 Eylül'de yaptığı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimine karşı halkın protesto düzenlemesi çağrısını, gösterilerin birinci yılında, dün yinelemişti.

Geçen sene çağrılara uyarak meydanlara çıkan yüzlerce gösterici gözaltına alınmış ancak daha sonra birçoğu serbest bırakılmıştı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyonu da bugün Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı halk hareketinin yanında yer aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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