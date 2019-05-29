Mısır, terör zanlısı eski subay Aşmavi'yi Hafter'den teslim aldı

Libya'da Ekim 2018'de Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından yakalandığı duyurulan terör zanlısı Mısırlı eski subay Hişam Aşmavi, Mısır'a teslim edildi.

Mısır resmi televizyonunda verilen habere göre, orduda eski subaylardan olup terör operasyonlarıyla suçlanan Hişam Aşmavi Kahire'ye teslim edildi.

Haberde, "Libya Ulusal Ordusu'nun (Halife Hafter'e bağlı güçler) terörist Hişam Aşmavi'yi Mısır İstihbaratı'na teslim ettiği" ifadeleri yer aldı.

Bazı yerel medya organlarında "ülkesi aleyhine operasyonlar yapan en tehlikeli terörist" olarak nitelenen Aşmavi'nin askeri bir uçakla Kahire havalimanına getirilişine ilişkin görüntüleri yayınlandı.

Ayrıca, Mısır resmi haber ajansı (MENA) tarafından verilen haberde, Aşmavi'nin Libya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştiren İstihbarat Başkanı Abbas Kamil tarafından teslim alındığı belirtildi.

Televizyon kanalında verilen ikinci acil haberde de kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen ikinci bir teröristin daha Libya tarafından teslim alındığı kaydedildi.

Teslimatın duyurulmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Twitter'daki resmi hesabından olaya ilişkin yaptığı yorumda "Terörle savaş bitmedi ve vatanı uğruna ölen tüm şehitlerin hakkını almadan kesinlikle bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından Hişam Aşmavi'nin yakalandığı Ekim 2018'de duyurulmuştu.

Aşmavi'nin Libya'da yakalandığının açıklandığı günlerde, Mısır'da resmi yayın organlarından Ahbar el-Yevm gazetesinde, söz konusu kişinin Derne kentinde El-Kaide'ye bağlı El-Murabıtun örgütünün lideri olduğu vurgulanmıştı.

Murabıtun örgütü, Haziran 2015'teki Mısır eski Başsavcısı Hişam Berekat suikastı, Temmuz 2014'te, 22 polisin ölümüyle sonuçlanan "El-Farafra saldırısı", Şubat 2015'te 29 askerin ölümüyle sonuçlanan "3'üncü Ariş" olayının yanı sıra Ekim 2017'de 16 polisin öldüğü olaylara karışmakla itham ediliyor.

Aşmavi, geçen sene yayınladığı ve kendisini "Ebu Ömer el-Muhacir" olarak isimlendirdiği videoda, "Farafra" saldırısının sorumluluğunu üstlenmiş, kendisini "Murabıtun" isimli yeni bir grubun lideri olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA