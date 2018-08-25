Mısır Refah Sınır Kapısı'nı Yarın Açacağını Duyurdu

Filistin Sınırlar ve Geçişler Genel Yönetimi, Mısır hükümetinin Refah Sınır Kapısı'nı yarın açacaklarını bildirdiklerini duyurdu.

Filistin Sınırlar ve Geçişler Genel Yönetimi, Mısır hükümetinin bir haftadır kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nı yarın açacaklarını bildirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Mısırlı yetkililer Refah Sınır Kapısı'nın Gazze Bölgesi'nin seyahatleri ve Hac vazifesinden dönen hacıların geçişi için yarın yeniden açılacağını bize bildirdiler" ibareleri yer aldı.

Mısırlı yetkiler 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada geçen Pazartesinden başlayarak Refah Sınır Kapısı'nın 6 günlüğüne kapalı olacağını duyurmuştu. 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrası süreçte belli zamanlarda kısa süreliğine açtığı Refah Sınır Kapısı'nı Mayıs ayından bu yana açık tutuyordu. - GAZZE