MİNİK KALPLERİN ATATÜRK SEVGİSİ

EDİRNE (Habermetre) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye geldiği sırada kaldığı ve daha sonra Edirne Belediyesi tarafından ziyarete açılan Atatürk Odası her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası nedeniyle öğrencilerin akınına uğruyor.

Edirne Belediye Başkanlığı Binası'nda bulunan Ulu Önder Atatürk'ün Edirne'ye geldiğinde kaldığı oda, ilk günkü sıcaklığını ve ruhunu korumaya devam ediyor. Müze haline getirilen odada, Atatürk'ün ziyaretinde kullandığı battaniyesinden, yorganına, kaşığından, çatalına kadar bütün eşyalar, Edirne Belediye Başkanlığı tarafından itinayla korunuyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü nedeniyle öğretmenleri eşliğinde Edirne Belediyesi'ne gelen öğrenciler, Atatürk'ün Edirne'ye geldiği sırada kaldığı odayı gezerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı süre içerisinde kullandığı eşyaları özenle inceledi. Edirne Belediyesi tarafından Ata'nın orijinal ölçülerine göre yaptırılan Atatürk Heykeli'ne özlemle bakan çocuklar Ata'sına olan sevgisini dile getiriyor.

Edirne Belediye Binası'nda bulunan Atatürk Odası'nın sadece özel günlerde değil haftanın her günü ziyarete açık olduğunu belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün Edirne'mizi ziyaretinde belediye binamızda bulunan bu odada kalarak, sohbetlerini burada yapmış, yemeklerini burada yemiştir. Ülkemizle ilgili birçok kritik kararı burada vermiştir. Edirne Belediye Başkanlığı olarak, Ata'mızın izlerini taşıyan bu odayı ve içindeki her bir eşyayı gözümüz gibi muhafaza ediyoruz. Manevi değeri çok büyük olan Atatürk Odası ziyaretçilere sadece özel günlerde değil her zaman açıktır" diye konuştu.

