Minik kalemler Ata'yı yazdılar

08.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:53

Konak Belediye başkanı Abdül Batur, düzenlenen törende dereceye girenlere ödüllerini verirken 'Atatürk'ün yolundan giden çocuklarımızı görmek bize her zaman gurur veriyor' dedi.

Ata'yı anlattılar

Konak Belediyesi ile Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğinde bu düzenlenen 'Atatürk'ün çocukları Atatürk'ü anlatıyor' konulu ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Konak sınırları içinde eğitim veren 17 ortaokuldan 161 öğrencinin katıldığı yarışmanın ödül töreni Alsancak Türkan Saylan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay'ın yanı sıra Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Menderes Tunç, jüri üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve konuklar katıldı.

Gençlere ve çocuklara değer verdi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da yarışmanın; ülkemizin kurtarıcısı, Gazi Mustafa Kemal hakkında öğrencilerin neler düşündüğünü ortaya koyan önemli çalışma olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Batur, "Atatürk her zaman çocuklara ve gençlere değer verdi. Kendisi hakkında ne düşündüğünüzü ifade ediyorsunuz. Bu yarışmaya katılmak çok önemli, derece her zaman olur. Duygu ve düşüncelerinizi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ifade etmek ve O'nu anlamaya çalışmak, bu duygularla yaşatmak çok önemli" diyerek tüm öğrencileri, öğretmenleri ve okul müdürlerini kutladı.

O'nu yaşatmak için ant içtik

Armağan ettiği bayramların Atatürk'ün gençlere ve çocuklara verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyleyen Batur, "Dünyanın hiçbir lideri gençlere ve çocuklara bayram hediye etmemiştir. O'nun ayrıcalığı buydu. Gençlere ve geleceğe her zaman umutla bakıyordu. Bize emanet ettiği Cumhuriyetin emanetçisi sizlersiniz. Bizler korumaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte iş size düşüyor. O ölmedi, her zaman kalbimizde yaşayacak. O'nun ilke ve inkılaplarını, cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız, yaşatmak için ant içti. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Cumhuriyet" dedi.Dereceye girenler ödüllerini Başkan Abdül Batur ve Dilek Olcay'ın elinden aldı.

Tören sonrası müze ziyareti

Minik kalemlerin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgi ve özlemlerini dile getirdikleri yarışmada Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'ndan Şükran Ayata 'Sesin Sonsuzluk' başlıklı yazısıyla birinci olurken, 'Biz Atatürk'ün Çocuklarıyız' kompozisyonuyla Özel Türk Koleji'nden Eylül Karakaşlıoğlu ikinci, 'İyi ki Benim Atamsın' başlıklı kompozisyonuyla Beriton Sürme de üçüncü oldu.

Cansu Aydın, Çınar Leylak, Zeynep Mutlu ve Mert Yetiş de kompozisyonlarıyla özel ödüle layık bulundular.Törenin ardından yarışmaya katılan öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Atatürk Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: Bültenler