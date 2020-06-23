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Milli okçular olimpiyat aşkıyla yeniden yay gerdi

Antalya'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'nda bir araya gelen Okçuluk Milli Takımı sporcuları, atış alanında yay gerip, "yeni normal"in ilk antrenmanlarına başladı.

Milli okçular olimpiyat aşkıyla yeniden yay gerdi
23.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:48

Antalya'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'nda bir araya gelen Okçuluk Milli Takımı sporcuları, atış alanında yay gerip, "yeni normal"in ilk antrenmanlarına başladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) açıkladığı bildiride en düşük risk taşıyan spor grubunda yer alan okçuluk faaliyetleri, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak adlandırılan dönemde belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarının ardından yapılıyor.

Okçuluk Milli Takımının sporcuları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Türkiye Okçuluk Federasyonunun (TOF) Antalya'da organize ettiği Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'nda tekrar bir araya geldi.

Antalya'daki 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nin kulvarlarında yay gerip, antrenmanlara başlayan sporcular, başarılı atışlarıyla hedefleri vurup, göz doldurdu.

Göktuğ Ergin: "Kampı evlere taşımıştık"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de vaka sayısının artması üzerine 24 Mart'ta sona erdirdikleri kampın tekrar başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ergin, bu süreçte sporcuların federasyonun sağladığı imkanlarla evlerinde 2 ve 5 metre atış ile kuvvet antrenmanları yaptıklarını belirtti.

İzolasyon sürecinin aktif geçtiğini vurgulayan Ergin, "Çevrim içi sistemler üzerinden sporcularımıza günlük olarak bağlanarak antrenmanlarını takip ettik. Uzaktan da olsa kendilerine tavsiyelerde bulunarak performanslarının gerilememesine dikkat ettik. Antalya'da yeniden başlayan kampta sporcularımızın performanslarında herhangi bir gerilemeyle karşılaşmadık. Performanslarını daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampa katılan sporcu ve teknik heyetin de antikor testinin yapıldığına işaret eden Ergin, tam bir karantina ortamında devam eden antrenmanlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edildiğini kaydetti.

"Olimpiyatların ertelenmesi motivasyonu artırdı"

Salgın nedeniyle, diğer branşlarda olduğu gibi okçuluk branşında da tüm uluslararası yarışmaların ertelendiğini anımsatan Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonunun yeni takvimi açıklayacağı haziran ayı sonunu beklediklerini söyledi.

Eylül ayından itibaren uluslararası turnuvaların yeniden başlamasını beklediklerini bildiren Ergin, şöyle konuştu:

"2019 yılında, olimpiyatlara kota veren iki yarışmada kota alamamıştık. Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Antalya'daki Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak şampiyonalarda kota için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki bir yıl bize eksikleri tamamlamamız ve sporcularımızın çok daha formda olmaları için olanak sağladı. Bu erteleme, sporcularımızın motivasyonunu artırdı. Olimpiyatların bir yıl ertelenmesi, bizlere çok daha hazır olacağımız bir imkanı yarattı."

Mete Gazoz: "Evde geçen süreyi gayet iyi değerlendirdim"

Dünya ve Avrupa rekortmeni milli okçu Mete Gazoz da salgın nedeniyle spor müsabakalarına ara verilen dönemde evde geçen süreyi gayet iyi değerlendirdiğini ifade etti.

Performansında bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Mete, "Ev ortamında çok fazla performans artırıcı antrenmanlar yapma şansımız yoktu. Ama formumu korumak için gayet faydalı antrenmanlar yaptım. Bunun karşılığını da alıyorum. İki aylık sürecin sonunda yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdım. Bu da pandemi sürecini gayet iyi geçirdiğimi gösterdi." diye konuştu.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getiren Mete Gazoz, başarı hedeflerinde bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Yasemin Ecem Anagöz: "Olimpiyatlar için zaten hazırdık"

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ise profesyonel bir antrenör ekibiyle çalıştıkları için salgın döneminde hiçbir şekilde antrenman eksikliği yaşamadıklarını belirtti.

Diğer sporcu arkadaşlarının da bu süreçte bir kaybının olmadığının görüldüğünü aktaran milli sporcu, "Olimpiyatlar için zaten hazırdık. Şimdi sadece biraz daha bekleyeceğiz. Aynı şekilde antrenmanlarımıza devam ettiğimiz sürece daha da olumlu sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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