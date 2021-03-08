Milli masa tenisçiler ITTF Yüksek Performans Kampı'na katılmak üzere Katar'a gitti

Türkiye Masa Tenisi Kadın ve Erkek A Mili Takımı sporcuları Katar'da düzenlenecek ITTF (Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu) Yüksek Performans Kampı'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Masa Tenisi Kadın ve Erkek A Mili Takımı sporcuları Katar'da düzenlenecek ITTF (Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu) Yüksek Performans Kampı'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli masa tenisçilerin katılacağı ITTF Yüksek Performans Kampı 9-14 Mart tarihlerinde başkent Doha'da düzenlenecek.

Ay-yıldızlı kafilede antrenörler Vedat Erim ve Halil Adak yönetiminde milli masa tenisçiler Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, İbrahim Gündüz ve Talha Yiğenler yer alıyor.

Teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma programıyla kamp yapacak milliler, kamp sonunda 14-17 Mart tarihleri arasında yine Doha'da yapılacak Tokyo Olimpiyatları elemelerine katılacak. Elemelerde erkeklerde 73, kadınlarda ise 60 sporcu yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkek A Milli Takımı Teknik Direktörü Vedat Erim, hedeflerinin Tokyo'da yapılacak olimpiyat oyunlarına katılarak başarılı sonuçlar elde etmek olduğunu söyledi.

Kadın A Milli takım Teknik Direktörü Halil Adak da "Masa Tenisinde olimpiyatlarda, ilk kez Türk sporcularla temsil edilmeye çok yakınız. İnşallah olimpiyatlarda bir ilki gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca da "Öncelikle bu yılın en önemli turnuvalarından birine, koronavirüs salgınına rağmen sağlıklı bir şekilde katılmayı, ardından inşallah Türkiye'mizi başarıyla temsil etmeyi planlıyoruz. Sporcu ve antrenörlerimizin Katar'da iyi bir hazırlık dönemi geçirip, olimpiyat yolunda başarılı sonuçlar alması en büyük hedefimiz. Ekibimize başarılar diliyor, ülkemize güzel haberlerle dönmeyi ümit ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak