Milli Eğitim Müdürü Yağcı'dan Engelsiz Yeteneklere Ödül

Gaziantep Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, görme engelli olmalarına rağmen büyük bir başarı örneği göstererek Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmeye hak kazanan genç müzisyenler Göktuğ Arin ve Bayram Şivka'yı makamında kabul ederek çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Gaziantep'te GAP Görme Engelliler Okulu'nda eğitim gören ve müziğe olan ilgileriyle dikkat çeken Göktuğ Arin ile Bayram Şivka büyük emeklerinin karşılığını Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanarak aldılar. Darbukada yeteneklerini sergileyen Göktuğ ile orgdaki başarısı ile dikkat çeken Bayram yaşadıkları sıkıntılara ve engellerine rağmen başarı merdivenlerini koşar adım çıkmaya devam ediyor.

Başarıları her kesim tarafından tebrik ve takdir edilen genç yetenekler, Gaziantep Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'yı ziyaret etti. Ziyarette başarılı gençleri kabul eden Yağcı, "Göktuğ ve Bayram bütün zorlukları hem maddi, hem manevi, hem de fiziksel anlamda aşarak başarının engel tanımadığını herkese gösterdi. Bütün engelleri aşarak bugünlere gelen bu iki yetenekli kardeşimiz her türlü tebriği ve takdiri hak ediyor. Ben engellerine rağmen bu başarıyı elde eden öğrencilerimizi, onlara her türlü desteği veren ailelerini, hocalarını, okul müdürlerini ve arkadaşlarını kutluyorum. İki genç arkadaşımızın da başarılarının devamını diliyorum. Bizim de maddi, manevi her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan engelsiz yeteneklerden Bayram Şivka, "Güzel Sanatlar Lisesini kazandım. Bu nedenle çok mutluyum. Müzikle uğraşmaktan zevk alıyorum. İnşallah gelecekte iyi, başarılı ve hayırlı bir müzisyen olmak istiyorum" derken Göktuğ Arin ise "Ben darbukayı ve müziği çok seviyorum. Bu sayede hocalarımın da desteğiyle müzik konusunda başarılı olarak Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Bana yardımcı olan aileme, sayın valimize, il milli eğitim müdürümüze, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'ya ve hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin, hepsinin emeği çok üzerimizde" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere çeyrek altın takan ve onları tebrik eden Yağcı, öğrencilere, ailelerine ve hocalara kendisini ziyarete geldikleri için teşekkür etti. - GAZİANTEP