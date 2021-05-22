Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den İstanbul'daki okulların basılı evraklarını hazırlayan liseye ziyaret
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den İstanbul'daki okulların basılı evraklarını hazırlayan liseye ziyaret

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den İstanbul'daki okulların basılı evraklarını hazırlayan liseye ziyaret
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, İstanbul'daki okulların basılı evraklarını da hazırlayan Küçükçekmece Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, İstanbul'daki okulların basılı evraklarını da hazırlayan Küçükçekmece Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özer'e ziyaretinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Serkan Gür ile Levent Özil ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ziyarette yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışarıdan aldığı tüm hizmetleri meslek eğitim liselerine kaydırdıklarını, sürecin bu konuda yaptıkları planlara ve takvime göre ilerlediğini kaydetti.

Bu nedenle tasarım beceri atölyelerine 100 milyonluk ödenek ayırdıklarını ve atölye altyapılarını güçlendirdiklerini aktaran Özer, "Asıl hedefimiz öğrencilerin becerilerini geliştirmek ve okullarımıza gelir sağlamak. Tabii en önemli hedefimiz üretim. Ürettiğimiz zaman güçlü olabileceğimizi görüyoruz. Mesleki eğitim kurumlarımız salgın sürecinde büyük fark yarattı. Unutmamak lazım ki, üretiyorsan varsın. O yüzden bizim üretim kapasitesini arttırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra lisenin üretim birimlerini inceleyen Özer, okulun atölyeleri ve diğer mekanlarının öğrencilerin rahat kullanımına yönelik, esnek mekanlar şeklinde yapılmasının, kurumsal etkileşimi artırmak açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Okulun derslik ve derslik dışı alanlarını da gezen Özer, üretim kapasitesinin artırılması için yapılabilecekler konusunda okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin fikirlerini dinledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, burada güzel bir hikaye yazıldığını, Bakanlık olarak kendilerinin de bu hikayenin bir parçası olmak ve gerekli desteği sağlamak isteyeceklerini belirterek, "Her geldiğimizde bir eksikliğinizi gidereceğiz. Konuşarak, görüş alışverişiyle burayı daha da zenginleştireceğiz. Buranın kültürü hakikaten önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den İstanbul'daki okulların basılı evraklarını hazırlayan liseye ziyaret - Haberler
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