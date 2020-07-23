Milletvekili Tutdere, el konulan tütünlerin iadesini istedi Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Malatya'da güvenlik güçleri tarafından el konulan Adıyaman tütününün geri iade edilmesini isteyerek açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Malatya'da güvenlik güçleri tarafından el konulan Adıyaman tütününün geri iade edilmesini isteyerek açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde kargo aktarım merkezinde yaklaşık 260 çiftçinin toplam 8 bin 600 kilogram Adıyaman tütününe el konulmasının ardından Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya el konulan tütünlerin iade edilmesi için çağrıda bulundu. Milletvekili Tutdere, "Pazar günü, Malatya'da bulunan bir kargo aktarma merkezine yapılan operasyonda 8 bin 600 kilogram sarmalık kıyılmış yerli Adıyaman tütününe el konulmuştur. Bayram arifesinde 260 çiftçinin alın terine, ekmeğine, aşına yapılan bu operasyonu buradan kınıyorum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya açıkça çağrıda bulunuyorum, "Adıyamanlının ekmeğinden, aşından elinizi çekin. Bayram arifesinde çocukların bayramlıkları için, kurbanlık için harçlık olacak olan bu ürünleri derhal iade edin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA