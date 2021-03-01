Milletvekili Gaytancıoğlu bazı marketlerde yerli pirinçle ithal pirincin karıştırılıp satıldığını iddia etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milletvekili Gaytancıoğlu bazı marketlerde yerli pirinçle ithal pirincin karıştırılıp satıldığını iddia etti

01.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:40
Milletvekili Gaytancıoğlu bazı marketlerde yerli pirinçle ithal pirincin karıştırılıp satıldığını iddia etti

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Osmancık ve baldo cinsi gibi çok tercih edilen pirinçlerin ithal pirinçlerle karıştırılıp satıldığını öne sürdü.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Osmancık ve baldo cinsi gibi çok tercih edilen pirinçlerin ithal pirinçlerle karıştırılıp satıldığını öne sürdü.

Milletvekili Gaytancıoğlu, partisinin Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, çeltik üreticisinin zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Gaytancıoğlu, hasat döneminde tonu 4 bin 500 liradan satılan çeltik fiyatının 3 bin 500 liralara düştüğünü ifade etti.

Çeltik fiyatlarının düşmesine rağmen markette satılan pirinç fiyatının yükseldiğini savunan Gaytancıoğlu, üreticilerin alın terinin karşılığını almakta sıkıntı çektiğini söyledi.

Yerli ve ithal pirincin karıştırılarak satıldığını iddia eden Gaytancıoğlu, "İstanbul'da bir tüketici markete gittiğinde Trakya pirinci almak istiyor. Aldığı pirincin içerisine yabancı ithal pirinçler karıştırılıyor. İpsala'da, Meriç'te ve Uzunköprü'de üretilen Osmancık, luna, baldo ve cameo cinsi pirinçler ithal pirinçle karıştırılıyor. İthal pirinç 3 lira yerli pirinç 4 lira. İkisini karıştırdıkları zaman fahiş fiyatla satılıyor." diye konuştu.

Toplantıya, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Zeki Müren Demet Akalın
Spor Ali Koç Caner Erkin Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekili Gaytancıoğlu bazı marketlerde yerli pirinçle ithal pirincin karıştırılıp satıldığını iddia etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 12:40:59. #1.16#
title