Milletvekili Gaytancıoğlu bazı marketlerde yerli pirinçle ithal pirincin karıştırılıp satıldığını iddia etti

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Osmancık ve baldo cinsi gibi çok tercih edilen pirinçlerin ithal pirinçlerle karıştırılıp satıldığını öne sürdü.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Osmancık ve baldo cinsi gibi çok tercih edilen pirinçlerin ithal pirinçlerle karıştırılıp satıldığını öne sürdü.

Milletvekili Gaytancıoğlu, partisinin Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, çeltik üreticisinin zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Gaytancıoğlu, hasat döneminde tonu 4 bin 500 liradan satılan çeltik fiyatının 3 bin 500 liralara düştüğünü ifade etti.

Çeltik fiyatlarının düşmesine rağmen markette satılan pirinç fiyatının yükseldiğini savunan Gaytancıoğlu, üreticilerin alın terinin karşılığını almakta sıkıntı çektiğini söyledi.

Yerli ve ithal pirincin karıştırılarak satıldığını iddia eden Gaytancıoğlu, "İstanbul'da bir tüketici markete gittiğinde Trakya pirinci almak istiyor. Aldığı pirincin içerisine yabancı ithal pirinçler karıştırılıyor. İpsala'da, Meriç'te ve Uzunköprü'de üretilen Osmancık, luna, baldo ve cameo cinsi pirinçler ithal pirinçle karıştırılıyor. İthal pirinç 3 lira yerli pirinç 4 lira. İkisini karıştırdıkları zaman fahiş fiyatla satılıyor." diye konuştu.

Toplantıya, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar