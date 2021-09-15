Milletvekili Gaytancıoğlu açıklanan ayçiçeği avans fiyatlarını değerlendirdi

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya Birlik tarafından açıklanan ayçiçeği avans fiyatını değerlendirdi.

Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Trakya'nın Türkiye'nin ayçiçeği üretimin yüzde 65'ini karşıladığını anımsattı.

Trakya Birlik tarafından açıklanan fiyatın beklentileri karşılamadığını savunan Gaytancıoğlu, yapılan maliyet hesapları, gübreye ve elektriğe gelen zamlarla açıklanan fiyatın en az 6 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Bu yıl ayçiçeğinde rekor bir üretim beklendiğini ifade eden Gaytancıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biraz kuraklığa rağmen Türkiye'nin ayçiçeği üretimi 1 milyon 600 bin ton civarında gerçekleşecek ve bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi. Bu ne demek Türkiye yağ açığını kapatabilir. Üretici biraz fiyat görmüş ve üretimini arttırmış. Burada devlete düşen nedir? Üreticiyi korumak. Koruma nedir? Gümrük vergisi. Ayçiçeğinde yüzde 27 gümrük vergisini koymuş olsaydı, fiyat 6 bin 20 lira olacaktı.

Türkiye'ye 1 kilogram ayçiçeği 6 liradan girecekti. Üretici de 6 liradan satacaktı. Önümüzdeki yıllarda ayçiçeği üretimi 2,5 milyon tona çıkarak yağda dışarı bağımlı hale gelmeyecektir. Bu CHP iktidarında gerçekleşecek. Üreticimizi hem koruyacağız, hem de destekleyeceğiz. Dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkacağız. Ama şu bir gerçek ki ayçiçeği üreticisi mutsuz. Dün açıklanan rakamı beklemiyordu, maliyetleri çok arttı."

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kırklareli'ne geleceğini ve Lüleburgaz'da Roman temsilcileriyle buluşacağını aktardı.