Milletvekili Dülger Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldi
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Milletvekili Dülger Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

30.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:55
Milletvekili Dülger Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldi

Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun ile bir araya geldi.


Kilis Milletvekili Dülger, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi. Rektörlük Makamında gerçekleşen görüşmede şehir-üniversite bağlamında yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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