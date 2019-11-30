Milletvekili Dülger Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldi
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.
30.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:55
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.
Kilis Milletvekili Dülger, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi. Rektörlük Makamında gerçekleşen görüşmede şehir-üniversite bağlamında yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - KİLİS
Kaynak: İHA