MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Eski Refah Partisi Niğde İl Başkanı Özkan, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı Açıklaması

"Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinde Refah Partisi Niğde İl Başkanı olan Rıfat Özkan, o dönemde yaşadıklarını unutamıyor.

Özkan, AA muhabirine, 28 Şubat'ın vesayet odaklarının "Refahyol Hükümeti"ni ve millet iradesini engelleme süreci olduğunu belirterek, o günlerin bir daha yaşanmaması için incelemesi ve üzerinde konuşulması gerektiğini söyledi.

Refahyol Hükümeti döneminde Refah Partisi'nin Niğde İl Başkanı görevinde bulunduğunu ifade eden Özkan, "Koalisyon hükümeti, bir yılı doldurmadan vesayet odakları tarafından maalesef ortağımızın çoğunluğu kaybetmesi ve merhum Erbakan hocamın istifa etmesiyle düştü. Esas amaç, sadece Refahyol Hükümeti'nin düşürülmesi değildi. Esas amaç, Türkiye'yi daha sonraki yıllarda, milli ve yerli duruş zihniyetine mensup Anadolu evlatlarının Türkiye'yi idare etme imkanlarından alıkoymaktı çünkü Refahyol döneminde sadece hükümeti iktidardan düşürmek isteselerdi daha sonra bizi dava süreçlerine bulaştırmazlardı." diye konuştu.

Açılan davalarla Refah Partisi kadrolarının siyasi yasaklı durumuna düşürülmeye çalışıldığını belirten Özkan, "28 Şubat sürecinde adına sözde 'kayıp trilyon davası' denilen Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmamız maalesef Hazine tarafından açıldı. Maliye Bakanlığı tarafından bize açılan dava süreci böylece başladı. 'Hazineden alınan yardımlar özel menfaat ve zimmetlere geçirildi' diye siyasi yasak getirecekler ya dolayısıyla 'evrakta sahtecilik' diye yüz kızartıcı suçlara bizi sokacaklardı." dedi.

Refah Partisi kapatıldıktan sonra Türkiye'de siyasi istikrarsızlık dönemi oluştuğunu anlatan Özkan, kendilerinin de erken seçim çalışmalarına başladıklarını, bu kapsamda Niğde'de Çiftehan Kaplıcalarında 350 delegeye eğitim semineri düzenlediklerini aktardı.

"İnsanın psikolojisi bozuluyor"

Rıfat Özkan, kendisinin yargılanma sürecini şöyle anlattı:

"O zaman ben il başkanıyım, 350 delegemizle eğitim semineri yapacağız. Niğde'de böyle bir otel yok. Çiftehan Kaplıcaları da kışın çalışmaz. 25 yıl önceden bahsediyorum. Biz ucuz da olacağı için pazarlık yaptık. Oraya cüzi bir fiyatla 3 gün yatılı olarak sahur ve iftar yemekleri dahil olmak üzere pazarlık yaptık. Bütün delegelerimizi, temsilcilerimizi oraya topladık, 3 gün seminer yaptık, basın toplantısı filan düzenledik. Her şey bittikten sonra bir baktık Hazine bizi yargılıyor. Niğde İl Başkanı Rıfat Özkan da 'Çiftehan Kaplıcalarında niye delegelerine devletin parasıyla kaplıca tedavisi yaptırdın, tatil yaptırdın?' diye yargılanıyor. Niğde Defterdarlığının Çiftehan Kaplıcalarını çalıştırana yetki verdiği gider pusulasını önce saymadılar. Halbuki Siyasi Parti Kanunu'na göre illa fatura değil, gider pusulaları da antetli gider sayılabiliyor. Yargılanmada onu ispatladık. Daha sonra 'neden delegelere kaplıca tatili yaptırıyorsunuz?' dediler. Dedik 'bu tatil değil.' Bunları da ispatladık ama kaç defa gittik mahkemeye. Bir de insanın psikolojisi bozuluyor. Nitekim beraat ettik ama cezaevinde yatan sabıka alan arkadaşlarımız da aslında suçsuzdu. Tek kelimeyle 28 Şubat süreci, o zaman memleketi idare edecek yetişmiş millet evlatlarına bir kıyımdı."

Yargılanma sürecinde adliye koridorunda beklerken tanımadıkları insanlar tarafından tehdit edildiklerini anlatan Özkan, "Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Ama biz mahkeme salonlarına girerken duyduk, 'Pijamanı, eşofmanını getirdin mi? Mamak'a askeri cezaevine gideceksin. Sizi buradan beliniz bükük, torunlarınız çıkaracak.' hatta diyorlardı ki 'Bunların tabutları çıkar.' Böyle psikolojik ortamda adeta psikolojik bombardıman altında duruşma salonlarına girdik. Geldi, geçti, gitti. Şimdi ülkemiz bu açıdan çok iyi durumda. Hikaye gibi geliyor ama bunu yaşadık." diye konuştu.

28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamadığını dile getiren Rıfat Özkan, Türkiye'nin o karanlık günlerden çıkarak daha demokratikleştiğini belirtti.

O zor günleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaşadığını anlatan Özkan, "Dik duruşuyla mücadele ede ede, adeta eze eze vesayeti ortadan kaldırmasından dolayı Cumhurbaşkanımıza yürekten bir kere daha teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul