Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında (2)

TERMİK SANTRALİN ÇEVRESİNE HENDEK KAZILDIMilas yangınında alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı.

TERMİK SANTRALİN ÇEVRESİNE HENDEK KAZILDI

Milas yangınında alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti. Ekipler ve santral görevlileri bölgeyi alevlerden korumak için mücadelesini sürdürüyor.Öte yandan, termik santralin patlama riskinin söz konusu olmadığını ifade eden santral yetkilileri, "Bu konudaki endişeler yersiz. Santral ile ilgili çevreye zarar verecek bir durum söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Hande NAYMAN/MİLAS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman