Midesindeki kokain kapsülleri patlayan uyuşturucu kuryesi öldü - Haberler
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Midesindeki kokain kapsülleri patlayan uyuşturucu kuryesi öldü

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
Midesindeki kokain kapsülleri patlayan uyuşturucu kuryesi öldü

İspanya'dan Ekvador'a gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor, yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine hayatını kaybetti.

İspanya'dan Ekvador'a gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor, yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki uyuşturucu kuryesi Loor, Ekvador'un başkenti Kito'ya aktarmalı gitmek için İspanya'nın başkenti Madrid'den uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde fenalaşan Loor, düşünce kafasını yere çarptı.

Durumu gören polis memurunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Loor'u hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Loor'un cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede midesindeki kapsüllerden 400 gram kokain çıkan Loor'un, bu kapsüllerden ikisinin patlamasıyla zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Bu arada, Loor'un havalimanında fenalaşarak yere düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Loor'un güvenlik noktasından geçeceği sırada sırt üstü düşerek kafasını yere çarpmasının ardından ağzından kan gelmesi, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa yerleştirilip hastaneye sevk edilmesi yer alıyor.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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