MİDES Başkanı Şen'den Midyat Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür plaketi
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MİDES Başkanı Şen'den Midyat Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür plaketi

MİDES Başkanı Şen'den Midyat Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür plaketi
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Midyat-Estel Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (MİDES) Başkanı Ersin Şen ve yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Midyat-Estel Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (MİDES) Başkanı Ersin Şen ve yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Şen ve beraberindekiler MİDES'in kuruluş aşamasında ve kurulmasında sunduğu desteklerden dolayı Şahin'e teşekkür plaketi verdi.

Plaket verilmesinden büyük onur duyduğunu ifade eden Şahin, MEDES yönetimi ve tüm sanayi esnafına teşekkür etti.

Şahin, Midyat ilçesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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