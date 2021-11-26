Microsoft, özel müşterilerine Xbox Series X satın alma bağlantısı gönderiyor

Microsoft, ABD'deki "değerli Microsoft müşterileri" tarafından kullanılabilen "sınırlı bir Xbox Series X paketi kaynağına" sahip olduğunu söylüyor.

Microsoft, sipariş başına bir paketle veya 30 günlük dönem başına iki paketle sınırlıyor. Bir paket sipariş etme bağlantıları benzersizdir ve bir Microsoft Hesabına bağlıdır ve her zaman stokta olduğunu garanti etmiyor.

Değerli Microsoft müşterileri diye bağlayan Microsoft'un gönderdiği e-postada online olarak Xbox Series X satın almaya yönlendirilen bir bağlantı kodu gönderiyor. Gönderilen bu e-postada yalnızca yeni nesil konsol Xbox Series X'i değil bunun yanında Madden 22, GTA V, Rust, Far Cry 6, Hasbro Family Fun Pack, Mortal Kombat 11 Ultimate, Insurgency Sandstorm ve Diablo 2 Resurected arasında seçim yapabilirsiniz.

Microsoft bu yılın başlarında Xbox Series X tedariklerinin 2022'ye kadar kısıtlanacağı konusunda uyarmıştı. Küresel çip kıtlığı 18 aydan uzun bir süredir çeşitli şirketleri etkiledi. Otomobil üreticileri araç üretimini ölçeklendirmek zorunda kaldı ve yeni grafik kartları PS5'ler ve Xbox konsollarında stok bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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