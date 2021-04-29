MHP'li Aycan: "Tam kapanmanın etkili olması için evde izole olmamız lazım"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, tam kapanma kararının etkili olabilmesi için evde izole olunması gerektiğini söyledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, tam kapanma kararının etkili olabilmesi için evde izole olunması gerektiğini söyledi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bulaşıcı hastalıkların toplumsal bir sorun olduğuna işaret etti.

Kimsenin "ben tedavi olmuyorum, önlemlere uymuyorum" deme hakkı bulunmadığını belirten Aycan, çünkü tedavi olmamanın, önlemlere uymamanın, başkalarının hastalanmasına ve hastalığın yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

Kapanma kararının etkili olması için alınan kararlara tam uyulması gerektiğini dile getiren Aycan, şunları kaydetti:

"Bu tür kapanmalarda önemli bir risk vardır. Toplum kurallara uymazsa, kapanma tek başına sorunu çözmez. Faydalı olması için herkesin kurallara harfiyen uyması lazım. 3 gündür çok ciddi şekilde seyahat yapılıyor. Çok ciddi bir sorun yaşıyoruz. En çok vakanın olduğu İstanbul'dan Anadolu'nun her yerine ciddi bir bayram trafiği var. Bu, vakaların Anadolu'ya yayılmasına da sebep olabilir.

Bir başka endişem de herkes bir şekilde sokağa çıkabilmek için belge alma derdinde. Herkes tarımsal faaliyet yapar oldu. Herkes bir bahaneyle sokağa çıkıyor ve çıkmayı planlıyor. Tam kapanmanın etkili olması için evde izole olmamız lazım. Kendimizi izole etmezsek bu sefer ev içi bulaşmalar ve yayılmalar olacaktır. O zaman da bu kadar fedakarlıkların, yapılanların faydası olmayacaktır."

Aşılama çalışmalarının istenen şekilde gitmediğini; Çin'in Türkiye'ye vaat ettiği aşıları sağlayamadığını, çift doz aşı yapılanların sayısının 8,5 milyon olduğunu, bunun da toplumun yüzde onunu oluşturduğunu dile getiren Aycan, aşılama çalışmalarını ciddi şekilde artırmanın önemini vurguladı.

Aycan, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Kripto para piyasasında son dönemde yaşananlara değinen Aycan, bu konuda düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden