MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı kapatıldı Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın feshedildiği bildirildi.

Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın feshedildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Merkezi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile, 52. ve 54. maddeler gereği MHP Kütahya Merkez İlçe Teşkilatı'nı görevden aldığını açıklandı.

MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'na önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA