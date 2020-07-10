MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı kapatıldı
Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın feshedildiği bildirildi.
10.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:15
Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın feshedildiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Merkezi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile, 52. ve 54. maddeler gereği MHP Kütahya Merkez İlçe Teşkilatı'nı görevden aldığını açıklandı.
MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'na önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA